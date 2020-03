Občina v Klevevžu kupila dve parceli

24.3.2020 | 11:30

Občina Šmarješke Toplice je odkupila parceli na vsaki strani te poti, ki vodi do izvira Klevevške toplice. Avtomobili obiskovalcev (na sliki) so na tem mestu le še preteklost.

Marjan Hribar

Bazenček s termalno vodo, kjer se mnogi radi okopajo v vseh dnevih v letu.

Šmarješke Toplice - Občina Šmarješke Toplice je v teh dneh postala lastnik dveh parcel v Klevevžu. Ob tej novici so se pomirili vsi, ki so dvomili, da bo do tega kdaj prišlo in da bi bil zato lahko onemogočen dostop do kleveškega bisera, izvira termalne vode, ki ima vse leto med 21 in 25 stopinj Celzija, in je priljubljene izletniška in turistična točka ne le za domačine.

Za zemljišča, ki so v naravi brežina oz. travnik, in so bila v lasti novomeške KZ Krka, je namreč občina še pod vodstvom prejšnje županje Bernardke Krnc uveljavljala predkupno pravico, občinski svet pod vodstvom novega župana Marjana Hribarja pa je na začetku mandata na dopisni seji sprejel sklep, da se tej pravici odpoveduje. To je sprožilo polemiko in celo zbiranje podpisov peticije za odkup zemljišč, da jih ne bi kupil privatni lastnik, ampak občina.

Ta je - kot rečeno - v teh dneh parceli kupila. Gre za brežino na desni strani ob prihodu v Klevevško toplico, ter za zemljišče med lokalno cesto in mlinom na levi strani. »Realizirana je bila pogodba s KZ Krka o nakupu dveh parcel v Klevežu. Lastnik je zadevo v celoti legaliziral, plačal uzurpacijo in degradacijo prostora in skladno s pogodbo smo postali pravnomočni lastniki teh parcel in nepremičnine na njej,« pravi župan Marjan Hribar, ki poudari, da ne drži, da je občina vmes spreminjala svoja stališča.

Zakaj tako in več o prizadevanjih občine, da v brezplačen prenos od države pridobi območje ob naravnem termalnem izviru in sam izvir, pa si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

