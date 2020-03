Kočevski štab CZ poziva občane k upoštevanju navodil

24.3.2020 | 10:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Kočevje - Štab Civilne zaščite Občine Kočevje poziva vse občanke in občane, da upoštevajo navodila pristojnih institucij in vse stike nujno omejijo zgolj na druženje s člani lastnega gospodinjstva.

»Medsebojno obiskovanje in druženje po domovih, tako na družinski kot prijateljski ravni, v obliki skupnih kosil, piknikov ipd. namreč močno povečuje možnost širjenja okužbe. Kot nadomestilo priporočamo uporabo telefonov in video klicev,« pravi Antun Gašperac, poveljnik Štaba civilne zaščite Občine Kočevje.

Osebe, ki so v odrejeni karanteni ali priporočeni samoizolaciji, naj strogo upoštevajo navodila za izvajanje karantene. Oseba, ki je v izolaciji in ne živi sama v stanovanjski enoti, ne sme zapuščati sobe, če ni nujno. Sanitarije morajo biti v tem primeru vsakič očiščene z razkuževalnimi sredstvi.

Dostavo hrane izoliranim osebam naj družinski člani opravljajo z ustrezno zaščito (rokavice, umivanje rok ...) in brez neposrednega stika z izolirano osebo (npr. prevzem pred vrati). Osebe, ki so v izolaciji same in nimajo možnosti dostave s strani svojcev, lahko pokličejo na občinsko telefonsko številko za oskrbo: 070 183 048, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

Poskrbimo drug za drugega, sporočajo iz Štaba civilne zaščite Občine Kočevje.

L. M.