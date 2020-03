Veter podiral drevesa

24.3.2020 | 07:00

Gasilci imajo še vedno veliko dela s požari v naravi. (simbolna slika; foto: arhiv)

Sinoči ob 20.04 je v naselju Blatno, občina Brežice, podrto drevo čez lokalno cesto onemogočalo promet. Posredovali so gasilci PGD Pišece, ki so drevo razžagali in odstranili.

Ob 22.17 se je na relaciji Krško-Gora, občina Krško, zaradi močnega vetra na lokalno cesto podrlo več dreves. Drevesa so odstranili dežurni pri podjetju Kostak Krško.

Gorelo v naravi

Ob 17.11 so posredovali gasilci PGD Sevnica, PGD Loka in PGD Breg pri naselju Podgorica v občini Sevnica, kjer je gorela podrast v gozdu. Gasilci so požar na površini 1,5 ha pogasili in pregledali okolico. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 18.47 je pod naseljem Vinkov Vrh, občina Žužemberk, gorela podrast v gozdu. Gasilci PGD Dvor so požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov omejili in pogasili.

Ob 9.12 je v vasi Šalka vas v občini Kočevje gorela trava in grmičevje. Gasilci PGD Šalka vas in PGD Kočevje so pogasili požar na površini okoli 250 kv. m.

Ob 16.30 so na Taborski cesti v Grosupljem, na dveh mestih gorele pnevmatike in suha trava. Požar so pogasili gasilci PGD Grosuplje in Spodnja Slivnica.

Ob 16.43 je v bližini avtoceste pod vasjo Polica v občini Grosuplje gorelo v gozdu. Požar so pogasili gasilci PGD Polica in Grosuplje. Požar se je razširil na površino okoli 200 X 100 metrov, na podrast in listje. Požar so zanetili migranti.

M. K.