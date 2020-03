Šest potrjenih z okužbo, več kot sto napotenih v samoizolacijo

24.3.2020 | 09:30

Trebnje - Štab civilne zaščite Trebnje je na včerajšnji seji obravnaval situacijo zaradi širjenja koronavirusa. Na območju trebanjske občine je po zadnjih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje šest potrjenih okužb. V samoizolacijo je bilo minulo sredo napotenih 40 oseb, naslednji dan 38 oseb, v petek 18, v soboto 12 in v nedeljo 8 oseb. Glede na navedene podatke je stanje resno, vendar podatki o zmanjševanju napotenih v samoizolacijo kažejo, da ukrepi, ki so sprejeti, učinkujejo, preko spletne strani občine sporoča župan Alojzij Kastelic.

»Upamo, da smo vsi dojeli resnost situacije in da vztrajamo pri ukrepih vsaj do 3. aprila, potem pa bo situacija bolj jasna. Štab CZ je redno v stikih z vsemi, ki delujejo na tem področju. Zahvaljujemo se vsem prostovoljcem in sodelujočim za sodelovanje, v kolikor bodo v prihodnje večje potrebe, pa vas že sedaj prosimo, da se nam javite, da vas vnesemo v evidenco za nujne primere,« župan poziva občane.

Za osebe, ki občasno ali redno potrebujejo pomoč pri oskrbi s hrano, je poskrbljeno, občani pa naj se držijo omejitev gibanja.

R. N.