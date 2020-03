Pijan grozil, da jih bo ubil

24.3.2020 | 08:40

Foto: arhiv DL

Črnomaljski policisti so včeraj v popoldanskih urah posredovali zaradi nasilja v družini. Zaščitili so žrtve nasilja, 69-letnemu osumljencu pa odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je pijan nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad družinskimi člani. Žrtve je žalil, jim grozil, da jih bo ubil in eno izmed žrtev udaril. Policisti so osumljencu, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi nasilja v družini, zasegli tudi dve pištoli, za katere ni imel ustreznih dovoljenj. O nasilju so obvestili pristojno državno tožilstvo in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nasilja v družini. Zaradi posesti nezakonitega orožja bodo zoper moškega uvedli tudi prekrškovni postopek, so sporočili s PU Novo mesto.

Pijan in brez vozniškega dovoljenja

Policisti PP Šentjernej so sinoči med izvajanjem nalog pri naselju v okolici Šentjerneja ustavili 28-letnega voznika osebnega avtomobila Škoda felicia. Med postopkom so ugotovili, da je kršitelj pod vplivom alkohola, ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, v vozilu pa je prevažal več oseb, kot je to dovoljeno. Neregistriran in nezavarovan avtomobil so zasegli, vozniku zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog,

Vlomili v skladišče podjetja in stanovanjsko hišo

V noči na ponedeljek je na Kočevarjevi ulici v Novem mestu nekdo vlomil v skladišče podjetja. Ničesar ni ukradel, z vlomom pa je povzročil za okoli 100 evrov škode.

Istega večera je tudi v naselju Nad mlini v Novem mestu neznanec vlomil v

stanovanjsko hišo. Ukradel je denar in zlat nakit. Lastnico je tako oškodoval za

500 evrov, so še zapisali v sporočilu za javnost

R. N.