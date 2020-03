Planinske poti se zapirajo, v gore s knjigo

24.3.2020 | 13:30

PZS poziva ljubitelje gora, naj se v trenutnih razmerah odpovedo aktivnostim v gorah in naj se raje odločijo le za sprehod v bližini doma. (Foto: Manca Ogrin)

Ljubljana - Planinska zveza Slovenije (PZS) še vedno poziva vse ljubitelje gora, naj se v trenutnih razmerah odpovejo aktivnostim v gorah in se ne izpostavljajo nepotrebnim tveganjem ter tako še dodatno obremenjujejo gorskih reševalcev in medicinskega osebja. Planinske koče, naravna plezališča in nekatere planinske poti po vsej Sloveniji so zaprti, zato naj se odločajo le za lažje sprehode v bližini doma in upoštevajo priporočila pristojnih, so zapisali v sporočilu za javnost.

PZS je planinska društva oz. klube in njihove odseke že prejšnji teden pozvala, naj začasno ustavijo izvajanje vseh dejavnosti, to je planinskih izletov, dejavnosti alpinističnih, športno plezalnih, turno kolesarskih, turno smučarskih in planinskih šol, tečajev, usposabljanj, družabnih dogodkov, krožkov in občnih zborov, naj ne izvajajo alpinističnih vzponov, turnega smučanja in kolesarstva, plezanja, skratka vseh dejavnosti na prostem ali v gorskem svetu, pri katerih se udeleženci družijo v skupinah oziroma izpostavljajo potencialni možnosti poškodb in posledično potrebi po reševanju in hospitalizaciji.

Vse obiskovalce gorskega sveta še vedno pozivajo, da ukrepe spoštujejo ter si za rekreacijo izbirajo lažje in manj obiskane poti v svoji okolici, ob srečanju z drugimi ljudmi pa upoštevajo varnostno razdaljo, poleg tega jim bodo domačini hvaležni, če se ne bodo zadrževali na izhodiščih za planinske poti, parkiriščih in igriščih.

»Z vso resnostjo moramo postaviti osebne cilje na stran in se držati omejitev gibanja, saj lahko le z odgovornim ravnanjem pripomoremo z zajezitvi širjenja epidemije in zmanjšamo tveganje za nesreče. Vrag je vzel šalo! Vidimo, kaj se dogaja v tujini, kjer niso dovolj upoštevali omejitev. Planinske koče po vsej Sloveniji so zaprte, prav tako naravna plezališča, planinska društva so na pobudo civilne zaščite ali odredbe občin zaprla nekatere planinske poti, zato prosimo vse, naj se odločajo le za lažje sprehode v bližini doma in upoštevajo priporočila pristojnih,« poudarja generalni sekretar PZS Matej Planko.

Kot še poudarjajo, bodo gore počakale, vse ljubitelje pohodništva pa obveščajo, da jim je na voljo tudi spletna knjižnica S knjigo v gore, v katero PZS vsak dan doda kakšno brezplačno knjižno ali videovsebino oz. članek iz Planinskega vestnika. Za pridobivanje planinskega znanja so vzpostavili tudi spletno Malo šolo planinstva, kjer se lahko s pomočjo video vsebin naučijo planinske vozle ali kakšno drugo veščino za varnejši obisk gora.

R. N.

