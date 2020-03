Dobovičnik podaljšal sodelovanje s Trebanjci

24.3.2020 | 18:00

Anže Dobovinik (z žogo) bo sezono nadaljeval v Trebnjem. (Foto: R. N., arhiv DL)

Trebnje - Vodstvo rokometnega kluba Trimo Trebnje že pospešeno sestavlja ekipo za naslednjo sezono. Eden pomembnejših članov moštva je tudi Anže Dobovičnik, ki je s klubom podaljšal pogodbo do leta 2022.

Dobovičnik je športno pot začel v Celju, kjer je svoj potencial kazal že v mlajših kategorijah. Pred dvema letoma bil tudi del zlate generacije, ki se je veselila naslova evropskega mladinskega prvaka. Sledil je prestop v Trebnje, v letošnji sezoni, ki so jo zaradi koronavirusa prekinili, na dvaindvajsetih tekmah dosegel 80 zadetkov.

»Zahvaljujem se vodstvu kluba za ponujeno priložnost in zaupanje za naslednji dve sezoni. Kljub velikim spremembam igralskega kadra pred letošnjo sezono in prihodom novega trenerja, ko smo se morali prilagoditi načinu dela, se spoznati kot ekipa, smo dosegli velik napredek, kar nenazadnje dokazuje tudi naš položaj na lestvici. Osebno sem v teh dveh sezonah, ko branim barve Trima, zelo zadovoljen, saj smo s klubom naredili velik korak naprej, sam osebno pa sem izredno napredoval, ker imam za razvoj in napredek odlične pogoje in zaupanje trenerja ter strokovnega štaba,« je dejal ob podpisu pogodbe, so sporočili iz kluba.

Toni Janc, predsednik RK Trimo Trebnje, dodaja: »Zame osebno je podaljšanje pogodbe z Anžetom priznanje za dobro delo vseh nas, ki smo vpeti v razvoj kluba. Dokaz, kaj vse smo letos z dobrim delom že dosegli in kaj vse lahko postorimo še vnaprej. Ko pogledam razvoj in sodelovanje različnih ravni kluba, menim, da lahko z Anžetovim prispevkom klub le še zraste.«

R. N.