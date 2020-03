Sami bodo zagotovili zaščitne maske

24.3.2020 | 14:30

Ilustrativna fotografija: (Foto: L. M., arhiv DL)

Ivančna Gorica - Občina Ivančna Gorica in Štab civilne zaščite Občine Ivančna Gorica sta na včerajšnjem delovnem sestanku odločila, da bosta v lastni režiji priskrbela zaščitne maske za potrebe zdravstvenega osebja, prostovoljcev, trgovin in nekaterih podjetij v občini Ivančna Gorica.

Zaščitne maske, ki jih je pregledalo strokovno osebje iz Zdravstvenega doma Ivančna Gorica, so narejene iz materiala za večkratno uporabo. Izdelujeta jih podjetji iz lokalnega okolja. Po besedah župana Dušana Strnada in poveljnika civilne zaščite Jožeta Kozinca bodo maske najprej razdeljene tistim ustanovam, ki so najbolj izpostavljene okužbi s koronavirusom, kot so: ZD Ivančna Gorica, javni zavodi, trgovine z živili, kmetijske trgovine, prostovoljci, ki pomagajo najbolj ranljivim skupinam ljudi in nato še nekaterim podjetjem, ki so Štabu CZ že izrazili potrebo po zaščitni opremi, so sporočili z ivanške občine.

Danes je občina prejela prvih 500 kosov zaščitnih mask. Po 100 kosov je bilo razdeljenih v ZD Ivančna Gorica in VIZ Višnja Gora. Tekom današnjega dne pa bodo najnujnejše količine mask razdeljene še ostalim, ki so predhodno izrazili potrebo. »Maske bomo delili tudi v prihodnjih dneh, količina pa je odvisna od tega, koliko jih bosta izdelovalca izdelala in od samih potreb,« so še zapisali v sporočilu za javnost.