V hiši našli preminulega; zagorele saje v dimniku

24.3.2020 | 19:00

Foto: arhiv DL

Ob 9.04 so v Srednjem Grčevju, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto ob prisotnosti policije odprli vrata stanovanjske hiše, v kateri so našli preminulo osebo. Vzrok smrti bodo ugotavljale pristojne službe, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Ogenj začeli gasiti že domači

Ob 14.46 so na Čatežu, občina Trebnje, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Ogenj so že pred prihodom gasilcev začeli gasiti domači. Gasilci PGD Čatež in Velika Loka so nadzorovali izgorevanje saj in očistili dimnik.

R. N.