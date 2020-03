Plastoform dela le še v eni izmeni

25.3.2020

Podjetje Plastoform v Šmarjeti zaposluje kar 250 delavcev.

Šmarjeta - Izbruh koronavirusa hromi gospodarstvo po svetu, pa tudi pri nas. Mnoga podjetja so že zaprla svoja vrata, nekatera še vztrajajo v okrnjeni varianti.

Največje podjetje in tudi največji zaposlovalec v šmarješki občini je podjetje Plastoform Šmarjeta, kjer proizvajajo plastične elemente za najrazličnejšo uporabo, med njihovimi izdelki pa prevladujejo deli za avtodome in prikolice, pri čemer se uvrščajo med vodilne evropske proizvajalce. V teh razmerah podjetje deluje okrnjeno.

Franci Gregorčič

Direktor Franci Gregorčič pove, da so od običajnega triizmenskega dela najprej prešli na dvoizmensko, in takrat poskrbeli, da se izmeni nista srečevali, nedavno pa na enoizmensko, kar pomeni, da dela le še okrog tretjina od 250 delavcev in to dopoldne.

»K sreči je narava dela taka, da ni linijske proizvodnje, stroji pa so narazen kakih pet metrov, tako da je - razen na montaži - razdalja med delavci dovoljšna. Sicer pa smo uvedli vse ukrepe za varnost zaposlenih: delajo z maskami in rokavicami, ki smo jih pravočasno nabavili, ravno tako je na voljo razkužilo,« pove Gregorčič. Zaradi varnosti so ukinili malico v jedilnici - delavcem jo plačajo in si jo prinesejo od doma, ni tudi več druženj pri kavomatu. »Najtežje je spremeniti mišljenje v glavah ljudi in na začetku smo morali kar opozarjati na nujnost drugačnega obnašanja,« pravi Gregorčič.

Kjer je bilo mogoče, so delavcem omogočili delo od doma, nekaj pa jih tudi koristi nadure. Po besedah direktorja Plastoforma večjih težav do sedaj niso imeli, le transport surovin iz tujine je trajal dlje, sicer pa imajo zalog za delo še za kake tri tedne, »če bo treba, pa bomo proizvodnjo tudi zaprli, odvisno od razmer.« Zadovoljen je, da med njihovimi delavci ni nihče obolel za Covid-19.

Besedilo in foto: L. Markelj