Zaradi grožnje z orožjem v pripor

25.3.2020

Ilustrativna fotografija

Policisti so včeraj popoldne posredovali v okolici Trebnjega, kjer se je sprlo več oseb. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je prišlo do spora in groženj med več osebami, štirje osumljenci pa so poškodovali tudi osebni avto. 52-letnemu osumljencu, ki naj bi z orožjem grozil 22-letnemu oškodovancu, s katerim sta že dlje časa v sporu, so kriminalisti odvzeli prostost in ga pridržali. Policisti in kriminalisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin dogodka.

Sicer pa so policisti PU Novo mesto včeraj intervenirali v 32 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 204 klice. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Novem mestu so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in tatvin.

Posredovali so tudi zaradi nezakonitih prehodov državne meje. Med opravljanjem nalog varovanja državne meje na širšem območju Cerovega Loga in Orehovice (PP Šentjernej) so izsledili in prijeli 32 državljanov Pakistana in državljana Bangladeša. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.