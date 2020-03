Mc Donalds doniral hrano tudi na Dolenjskem

25.3.2020 | 11:10

Polnjenje vozil s hrano, ilustrativna fotografija (foto: McDonalds)

Novo mesto - Tudi restavracije McDonalds so bile ene tistih, ki so zaradi krize z novim koronavirusom morale zapreti svoja vrata. Tako so zaprli 20 restavracij po vsej Sloveniji, 95 odstotkov svojih zaposlenih pa so poslali na čakanje. Na delovnih mestih so obdržali le nekaj zaposlenih, ki v Ljubljani in Mariboru po naročilu pripravljajo jedi, ki jih nato dostavljata podjetji eHrana in Wolt.

Pojavila pa se je težava, kam z vso hrano, ki so jo imeli v skladišču. »Imeli smo skoraj dve toni sveže robe, predvsem zelenjave, jabolk, jajc in piščančjega mesa, kar pomeni, da je bilo treba ukrepati hitro. Živila smo morali čim prej razdeliti. Preverili smo, katere dobrodelne organizacije, domovi za oskrbo ljudi različnih generacij obstajajo v krajih, kjer imamo restavracije, in začeli klicati, če potrebujejo našo pomoč v obliki podarjenih živil. Vse se je odvilo zelo hitro. V nekaj urah smo bili dogovorjeni z 11 organizacijami,« potek dobrodelne akcije razdelitve hrane, za katero so se odločili, razlaga Denis Potočnik, vodja nabave in kvalitete v McDonald'su.

Ena od organizacij, ki je bila vključena v donacijo, je tudi novomeški Rdeči križ.

Kot nam je potrdila sekretarka Barbara Ozimek, je McDonalds prispeval sadje (jabolka, pomaranče) in zelenjavo (solata, paradižnik) ter jajca, ki so jih razdelili prejšnji teden 88 družinam, ta teden pa še 25 družinam skupaj s paketi donirane hrane. Sicer pa to ni bila edina donacija. Osnovna šola Grm je Rdečemu križu donirala tablice za video povezave v DSO Metlika, Adria Mobil pa zaščitno opremo za delo v DSO Metlika.

Prejšnji teden so delili redno pomoč v prehrani, prevzelo jo je 53 družin. Zagotovili so tudi prevoze prehranskih paketov 18 družinam. Ozimkova predvideva, da se bo število potreb večalo in da jih bo naraslo za 100 v naslednjih dveh mesecih.

Dodaja še, da so od petka z odredbo poveljnika štaba CZ aktivirane tudi ekipe prve pomoči RK Dolenjske in Bele krajine v pomoč v DSO Metlika. Pred pričetkom dela so bili vzpostavljeni vsi pogoji za varno delo v tem okolju z ustrezno zaščitno oprema in izobraževanje o preprečevanju okužb s strani SB Novo mesto. Člani ekip prve pomoči RK od včeraj sodelujejo pri izvajanju oskrbe, predvsem se družijo z zdravimi oskrbovanci, se z njimi pogovarjajo, vzpostavljajo komunikacijo med svojci in oskrbovanci preko video klicev. Vse delajo z namenom razbremenitve teh oseb, ki so že dolgo brez obiskov svojcev. Člani ekip prve pomoči se počutijo koristne in starostniki so jih veseli.

Prostori RK Novo mesto so sicer zaprt, zato lahko ljudje, ki potrebujejo njihovo pomoč, pokličejo na telefonsko številko 041676025 ali na pišejo na elektronski naslov: socialna.delavka.ozrknm@gmail.com.

R. Ž.