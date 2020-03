Bolni in starejši potebujejo pomoč; Bomo v Sloveniji lahko sami poskrbeli za hrano?

25.3.2020 | 17:00

V krizi, v kakršni se je zaradi pandemije znašlo vse svetovno prebivalstvo, so še posebej v težavah starejši in bolni, ki morda živijo sami in nimajo v bližini nikogar od svojcev, ki bi jim lahko priskočil na pomoč, ali pa tisti, ki morajo biti v samoizolaciji. Pa je treba v trgovino, lekarno ali morda po drugem nujnem opravku, ki mu niso kos. K sreči se je takoj izkazala pripravljenost ljudi pomagati sočloveku v stiski. Pomoč s prostovoljci je organizirala tudi večina naših občin. Kako in kam po tovrstno pomoč, preverite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Konec lanskega leta je za veliko razburjanja poskrbela ograja, s katero so športno igrišče v Cesarjevi ulici na Drski decembra prepolovili. Sedaj jo bodo odstranili, smo izvedeli. Ko bodo razmere to dopuščale, bodo prenovili celotno igrišče, ki bo v prihodnje v souporabi krajanov in bližnjega vrtca Pedenjped, nam je povedala predsednica KS Drska Mira Retelj. Podrobnosti v sveže tiskanem Dolenjcu.

V zaostrenih razmerah, nastalih zaradi koornovirusa, postaja preskrba s hrano ena glavnih tem. Zdaj hrano trgovci še dobivajo iz skladišč, čez čas bo treba izpraznjene zaloge nadomestiti z novimi. Tu je zelo pomembna samooskrba, se pravi, koliko samooskrbe bomo zmogli.

