Zima je še tu

25.3.2020

Gabrje - »V sredo bo pretežno oblačno, le na Primorskem občasno delno jasno. Predvsem v vzhodni, južni in osrednji Sloveniji bo rahlo snežilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Še bo vetrovno. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem okoli 8 °C,« je bila vremenska napoved za danes. Uresničila se je in se še uresničuje.

Kako je zima letošnjega 25. marca znova pokazala zobe v novomeški okolici, pod Gorjanci, in kako komu pride do živega, malce pokažejo tudi fotografije v priloženi galeriji.

M.L.

