V Sloveniji že peta smrtna žrtev zaradi novega koronavirusa

25.3.2020

Ilustrativna fotografija (vir fotografije: Univerza v Ljubljani)

Ljubljana - Zdravstveni minister Tomaž Gantar je danes povedal, da je število oseb, okuženih z novim koronavirusom od včeraj do danes naraslo za 50, tako je zdaj v Sloveniji 528 okuženih s Covid-19. Opravili so 1243 testov, skupaj je bilo tako od začetka pojava bolezni pri nas testiranih 16.113 oseb. "Nekako nam je uspelo trend okuženih umiriti. To pa je lahko tudi varljiv podatek. Se pa pričakuje večje število," opozarja minister in zato znova poziva k upoštevanju ukrepov. "Situacija se lahko hitro poslabša in postane neobvladljiva, dodaja. Vrha epidemije ni želel napovedati, saj je to, kot pravi, trenutno nemogoče napovedati. "Dejstvo je, da bo število obolelih v prihodnjih dneh še naraščalo. Tudi zato je pomembno, da se ukrepi upoštevajo, da ne bi prišlo do preobremenitve," je povedal minister.

Ob tem je dodal tudi, da so zabeležili še eno smrt zaradi covida-19, tudi tokrat v domu za starejše Šmarje pri Jelšah. Gre za peto smrtno žrtev zaradi posledic okužbe novega koronavirusa v Sloveniji. Trenutno je v bolnišnicah hospitaliziranih 72 bolnikov. Do zdaj je bila pri nas okužba potrjena pri 73 zdravstvenih delavcih, ki so jih zakoj umaknili z delovnih procesov.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je povedal, da trenutno ni potrebe za zaostritev ukrepov o omejevanju gibanja znotraj države, saj državljani trenutno spoštujejo sedanji odlok in tako pomagajo, da se zadeve ne poslabšujejo. Policija je v teh dneh opravila okoli 5000 nadzorov javnih mest in površin in v zvezi s prepovedjo združevanja več oseb zabeležila relativno majhno število kršitev.