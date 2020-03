Požar na kuhalni plošči

25.3.2020 | 18:15

Foto: Arhiv DL

Na Cankarjevi ulici v Trebnjem je danes malo po pol eni uri popoldne zaradi napake na kuhalni plošči prišlo do požara. Ogenj je še pred prihodom gasilcev PGD Trebnje pogasil lastnik sam. Gasilci so prostor pregledali s termo kamero in opravili meritev plinov.

Drevo padlo na nadstrešek

Ob 11.20 so na Cesti ob Gaju v naselju Leskovec pri Krškem gasilci PGE Krško s avtodvigalom odstranili drevo s strehe nadstreška in prekrili pet kvadratnih metrov nadstreška.

M. Ž.