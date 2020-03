Število okuženih v Novem mestu se ne povečuje

25.3.2020 | 19:00

Foto: Arhiv DL

Novo mesto - Štab civilne zaščite Mestne občine Novo mesto, ki dnevno zaseda, z zadovoljstvom ugotavlja, da se na območju novomeške občine že nekaj dni ni povečalo število okuženih z novim koranavirusom. »Veseli in hvaležni smo vsem občankam in občanom, da kot kaže odgovorno upoštevajo vse odrejene ukrepe in se zadržujejo doma,« so sporočili iz občine.

Štab je v dnevnem stiku s humanitarnimi organizacijami, ki nudijo prebivalcem različno pomoč, kot so oskrba z zdravili, medicinskimi pripomočki, hrano, svetovanje in pomoč v stiski. Vsi, ki bi potrebovali tovrstno pomoč, se lahko obrnejo na organizacije, njihovi kontakti so objavljeni na spletni strani občine. »Vsem prostovoljcem in prostovoljkam, ki opravljajo plemenito delo v težkih situaciji, se zahvaljujemo za čas in trud,« so poudarili.

Na dežurno telefonsko številko (07 39 39 289) dnevno sprejemajo klice z najrazličnejšimi vprašanji in potrebami. Občani se še vedno pogosto obračajo z vprašanji v zvezi z zdravstvenimi težavami. Zato naprošajo, da za zdravstvene težave pokličejo osebnega zdravnika oz. v zdravstveni dom Novo mesto na telefonsko številko 07/ 39 16 700, če potrebujejo nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev in drugih reševalnih enot pa številko 112. Za iskanje zanesljivih informacij v zvezi s koronavirusom naj pokličejo na brezplačno telefonsko številko 080 1404.

Zaradi Odloka o začasni prepovedi neposredne prodaje blaga in storitev potrošnikom zaznavajo težave pri nudenju nujnih hišniških opravil, predvsem pri starejših občankah in občanih, kot npr. puščanje vode, razbito okno, okvara gospodinjskega aparata, težave z električno napeljavo … »Sprejeti odlok v takšnih primerih dopušča izjeme, saj gre za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Zato pozivamo občane, da se v takšnih primerih obrnejo na ponudnike teh storitev in se dogovorijo za ustrezno ukrepanje. Prav tako je seveda dovoljeno nakupovanje na daljavo, preko svetovnega spleta,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.