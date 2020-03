Tržnica bo ob sobotah odprta med 7. in 12. uro

26.3.2020 | 08:30

Tržnica Brežice (Foto: M. L.)

Brežice - Ponovno bodo odprli tržnico v Brežicah, kjer bo devet ponudnikov prodajalo kmetijske pridelke in izdelke, so sporočili z občine Brežice.

Lokalno pridelano hrano bodo občani lahko kupili že to soboto, 28. marca. Prodaja ostalega blaga (tehnično blago, oblačila, obutev, suha roba in podobno) na tržnici v času trajanja epidemije ni dovoljena. Ker je na prvem mestu varnost tako kupcev kot ponudnikov, bo Javno podjetje Komunala Brežice kot upravljalec tržnice, izvajala vse varnostne ukrepe v skladu s priporočili za preprečitev širjenja okužbe s koronavirusnom.

Na vidnem mestu ob vstopu na tržnico bodo postavljeni opozorilni napisi z natančnimi navodili o načinu obratovanja tržnice, o upoštevanju socialne razdalje, o načinu vstopanja na tržnico, zadrževanja na tržnici, o higieni rok, o prepovedi prijemanja živil. Za obiskovalce tržnice bo na voljo razkužilo, to bo na voljo tudi pred sanitarijami, ki bodo v času obratovanja tržnice odprte. Razstavljenih kmetijskih pridelkov in proizvodov kupci ne bodo smeli prijemati. Pridelke in proizvode bo lahko prijemal in dajal v vrečke le prodajalec, ki bo ustrezno zaščiten z rokavicami in zaščitno masko. Prodajne mize bodo postavljene na takšni medsebojni razdalji, da bodo zagotavljale varno socialno razdaljo tako za prodajalce kot za kupce na tržnici. Prodajne mize in površine bodo pred začetkom in ob koncu prodajnega dne očistili in razkužili z razkužilom, so sporočili z občine.

Občina vabi prebivalce, da aktualne informacije spremljajo na spletni strani občine in na spletni strani www.komunala-brezice.si ter Facebook strani JP Komunala Brežice d.o.o. www.facebook.com/komunala.brezice.

M. L.