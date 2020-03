Na Obrežju tovornjaki čakajo pol ure, danes bo še rahlo snežilo

26.3.2020 | 07:50

Vso zimo skoraj brez snega, konec marca pa zasnežena pokrajina! (Foto: L. M.)

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste na mejnem prehodu Gruškovje čakajo tovorna vozila pri izstopu do eno uro, na mejnem prehodu Obrežje pa čakajo tovorna vozila pri izstopu 30 minut.

Zaradi epidemije veljajo številne omejitve pri pretoku oseb in blaga med državami.

Na mejnem prehodu Metlika je tranzitni promet preusmerjen na mejni prehod Obrežje, kjer vozniki tovornih vozil zapuščajo državo v organiziranih konvojih.

Sicer so zaradi burje in snega marsikje na Primorskem prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike, priklopnike, polpriklopnike, vozila s ponjavami….

Danes še sneg, jutri oblačno in deževno



Vremenska napoved pravi, da bo danes oblačno, na Primorskem bo povečini suho, pihala bo močna burja. Drugod bo občasno rahlo snežilo, popoldne pa bo po nižinah sneg prešel v rahel dež. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7 stopinj Celzija, na Primorskem do 10.

Jutri bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. Burja na Primorskem bo počasi slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 5 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija..

Na Primorskem bodo do petka dopoldne najmočnejši sunki burje presegali hitrost 100 km/h.

V soboto bo deloma sončno. Burja bo ponehala. Topleje bo. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne se bodo pojavljale krajevne padavine.

L. M.