V krškem domu že tretji dan šivajo zaščitne maske

26.3.2020 | 10:30

V DSO Krško že tretji dan v lastni pralnici šivajo bombažne maske za obraz.

Krško - Epidemija koronavirusa kroji tudi življenje v Domu starejših občanov Krško (DSO). Kot sporoča direktorica DSO Krško Nuša Masnik, je minilo že skoraj tri tedne, kar so omejili obiske in izhode njihovih stanovalcev.

»Zavedamo se, da je to težko, saj pomeni, da so toliko časa že pretrgani osebni stiki, vendar je zaradi resnosti situacije tak ukrep nujen za zavarovanje naših stanovalcev. Stanovalcem je omogočen telefonski klic ali videoklici,» pojasnuje direktorica. Tako stanovalci kot zaposleni trenutno ne kažejo nobenih znakov virusnega obolenja, že tretji dan pa v domači pralnici šivajo bombažne zaščitne maske za obraz.

Direktorica Doma starejših občanov Krško Nuša Masnik še pravi: «V tem času smo v domu prilagodili naše delo tako, da je življenje tukaj čim manj dolgočasno. Gibanje znotraj zavoda ni omejeno in vse aktivnosti potekajo normalno. Stanovalci ne občutijo krize epidemije in z vsem so ustrezno priskrbljeni, zato naj vas ne skrbi.«

Pripravili so se na izredne razmere

Zaposleni so se pripravili na izredne razmere, kolikor je to mogoče. Pripravili so krizni načrt glede prostora in številčnosti nujnih ekip za delo. Vsako jutro se pred predajo službe sestane skupina za krizno delo (direktor, glavna sestra, socialna delavka in zdravnica), da se tekoče dogovarjajo o ukrepih. Za varno delo so imeli prikaz uporabe osebne varovalne opreme, kar so jim prijazno predstavili zaposleni ZD Krško. Tudi sicer zavodi v lokalni vsakodnevno sodelujejo v obeh smereh. V Domu tako kuhajo kosila za zunanje uporabnike, ki jih oskrbuje CSD ter za zaposlene v Nujni medicinski pomoči Zdravstvenega doma Krško. Z hotelom Kunst so se dogovorili, da bodo imeli zaposleni zagotovljena prenočišča, v kolikor bo to potrebno.

Stanovalci se dobro počutijo, zanje je dobro poskrbljeno.

Edino težava jim je trenutno pomanjkanje varovalne opreme na trgu, saj je ni mogoče kupiti, vendar imajo zagotovilo Ministrstva za zdravje, da jo bodo dobili, če jo bodo potrebovali. »Verjamemo tudi, da nam bo v primeru, da bodo zboleli stanovalci, na pomoč priskočili tudi v CZ. Vendar v domu ne stojimo križem rok, že tretji dan v lastni pralnici šivamo bombažne maske za obraz,« pove Nuša Masnik.

Z veseljem tudi sporoča, da stanovalci in zaposleni trenutno ne kažejo nobenih znakov virusnega obolenja. »Vsi si želimo, da bi tako ostalo čim dlje. Polagamo na srce, da nam še naprej zaupate, da se stanovalci res dobro počutijo ter da zanje ustrezno skrbimo vsi zaposleni skupaj z domsko zdravnico. Vse svojce prosimo za zaupanje, da jih bomo v nujnih primerih pravočasno obveščali in jih v primeru kakršne koli potrebe, kjer bo potrebna njihova pomoč, poklicali,« še pove direktorica DSO Krško.

L. M., foto: DSO Krško