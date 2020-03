V Arexu in Iskri Pio delajo, a okrnjeno

26.3.2020 | 11:30

Arex velja za enega največjih proizvajalcev izdelkov za obrambno industrijo pri nas.

Šentjernej - Zaradi izbruha koronavirusa, ki hromi gospodarstvo po vsem svetu, je pred več kot tednom dni svojo proizvodnjo pohištva za prosti čas, pretežno vezano na oskrbo novomeškega proizvajalca počitniških prikolic in avtodomov Adria Mobil, zaustavilo Šentjernejsko Podgorje, ki je največji zaposlovalec v šentjernejski občini. Zaposluje okrog 430 delavcev. Delo naj bi zagnali po 31. marcu oz. po umiritvi in stabilizaciji situacije.

Kako pa je v Arexu in Iskri Pio?

Ivan Kralj

V šentjernejskem Arexu, ki velja za enega največjih proizvajalcev izdelkov za obrambno industrijo pri nas, delo za enkrat poteka. V podjetju je zaposlenih 130 ljudi. Kot pove direktor Ivan Kralj, so delavci s slabšim imunskim sistemom in tisti, ki nimajo zagotovljenega varstva otrok, ostali doma, ravno tako jih nekaj dela od doma. »Seveda spoštujemo vse predpisane ukrepe za varnost, k sreči pa narava dela pri nas ni taka, da bi se nahajali skupaj,« pove Kralj in doda, da za zdaj proizvodnja teče normalno, le nekaj težav imajo pri logistiki in transportnih poteh, saj njihovi partnerji v glavnem prihajajo iz tujine.

Andraž Rumpret

V Iskri – PIO, d.o.o. iz Šentjerneja, ki je glavni proizvajalec industrijske opreme za čisto in čistilno tehnologijo v Sloveniji, delo poteka v zmanjšanem obsegu. V podjetju, ki šteje okrog 125 zaposlenih, projektiva in inženirji delajo v glavnem od doma, doma so ostali delavci brez varstva otrok, tako da proizvodnja poteka okrnjeno.

»Držimo se vseh navodil oz. smo storili še več, kar je zapovedano, razkužujemo tudi pakete, skratka vse za varnost in zdravje zaposlenih in ostalih. Zaščitne opreme smo nabavili dovolj še pravi čas,« pove direktor Andraž Rumpret in doda, da je vprašanje, kako bo vse skupaj potekalo naprej, saj se ustavljajo dobavitelji in če se bodo krizne razmere nadaljevale, razmišljajo tudi o popolni ustavitvi proizvodnje.

Besedilo in foto: L. Markelj