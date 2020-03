Kmetijsko gozdarski zavod Krškemu podaril zaščitno opremo

26.3.2020 | 12:30

Ilustrativna slika. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Krško - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Kmetijsko svetovalna služba Krško je Občini Krško včeraj podarila zaščitno opremo, in sicer 29 kosov zaščitnih kombinezonov, sto parov zaščitnih prekrival za obuvala (do gležnja) in dvesto parov zaščitnih prekrival za obuvala (do kolena). Zaščita za čevlje je za uporabo primerna pri vseh, ki bodo obiskovali bolnike na njihovem domu.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko se je ob tem zahvalil predstavnikom krške svetovalne službe in poudaril, da bodo opremo predali službam, ki v tem času nudijo nesebično pomoč. Kot je še dodal, žal druge opreme iz blagovnih rezerv RS še niso prejeli, zato iščejo druge možnosti.

Še enkrat pozivajo vse občanke in občane, da upoštevajo navodila in sprejete ukrepe, saj le na ta način lahko omejimo širjenje epidemije, ter se zahvaljujejo vsem delavcem, še posebej v zdravstvu, socialnih službah, intervencijskih službah, civilni zaščiti ter vsem prostovoljcem za njihovo nesebično pomoč, trud in predanost. Župan pa ob tem poziva k solidarnosti.

L. M.