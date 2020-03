Revoz prihodnji teden še brez proizvodnje

V Revozu, ki zaposluje približno 3.400 ljudi, bo prozivodnja prihodnji teden še stala. (Foto: B.D.G, arhiv DL)

Novo mesto - V novomeški avtomobilski tovarni Revoz, ki je zaradi dogajanja, povezanega s širjenjem novega koronavirusa in zaradi skrbi za zdravje zaposlenih po popoldanski izmeni 17. marca zaustavila proizvodnjo, bo ta prihodnji teden še stala.

Kdaj bodo proizvodnjo nadaljevali, se v krovnem Renaultu še niso odločili, so v Revozu danes potrdili za STA. Iz Revoza, ki zaposluje približno 3.400 ljudi, so ob začasni zaustavitvi proizvodnje sporočili, da so sodelavce pozvali, da ostanejo doma in sledijo navodilom pristojnih državnih organov. Pojasnili so tudi, da je vnovičen zagon proizvodnje odvisen "tako od razmer v državi kot od odločitev matične skupine Renault".

Podjetje si bo, tako kot celotna skupina Renault, prizadevalo vzpostaviti poslovanje takoj, ko bo to možno. Ko bo kriza mimo, bo v dogovoru s socialnimi partnerji sprejelo vse potrebno ukrepe, s katerimi bo zagotovilo ustrezno delovanje in odgovorilo na pričakovanja svojih kupcev, so zagotovili.

O vseh ključnih informacijah glede dejavnosti Revoza in ponovnega zagona proizvodnje bodo tako zaposleni kot partnerji obveščeni prek mobilne aplikacije in spletne strani podjetja, so še sporočili iz Revoza.

V Revozu so sicer zaradi neredne dobave sestavnih delov, ki je bila posledica okuženosti z novim koronavirusom na Kitajskem in neredne dobave motorjev iz tovarne v Turčiji, v začetku meseca za tri dni začasno zaustavili proizvodnjo. Dan pred zadnjo začasno zaustavitvijo proizvodnje pa so ob nedelovanju javnega avtobusnega prometa in težav z zagotavljanjem prihoda zadostnega števila delavcev delovali brez nočne izmene.

