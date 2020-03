Kaj ni lepo?

26.3.2020 | 13:30

Adlešičevi, Ajda, Lan, Alenka in Branko so obiskali zimo na svojem priljubljenem domačem bregu na vrhu Kavc. (Foto: M. L.)

Saj bo tudi jutri še sneg, kaj ne da bo? (Foto: M. L.)

Gabrje - Še pred dnevi v kratkih rokavih in na kolesu, danes, tako tudi že včeraj, v toplih, zimskih, oblačilih in na saneh in drugih tovrstnih sezonskih napravah. To je letošnji marec.

Ali sneg potrebujemo v tem času, je več odgovorov. Za tisto, kar so ljudje na pragu letošnje pomladi že posadili in posejali, je sneg odveč. Cvetje v pomladi se ga tudi ne veseli. Zimske gume bi v teh dneh več pomenile še na avtomobilu kot pa v garažni shrambi, kamor so romale v nedavnih toplih dnevih.

Če to odmislimo, pa je sneg tudi pravcato darilo. To velja vsaj za tiste, ki še dopuščajo, da poleg vsakdanjih skrbi njihovim najmlajšim in njim samim dneve polepša pravljica, v teh dneh je to zimska pravljica.

Fotoaparat je v tem času v prisilni izolaciji, vendar je očitno z neko pomočjo danes pokukal na plano. In kaj je odkril? Zasnežene Kavce v Gabrju in pobočje, po katerem so se veseli sankali Adlešičevi: Ajda in Lan ter njuna starša Alenka in Branko. Izkazalo se je, da sreča lahko stanuje tudi v za pedenj debelem snegu na bregu, dolgem za tri srnine poskoke blizu mejice, v kateri pojejo kosi in sinice.

M. L.

