Umrl še en oskrbovanec doma starejših iz Metlike

26.3.2020 | 18:35

Lista okuženih po občinah.

Ponoči je umrl še en oskrbovanec doma starejših iz Metlike, okužen z novim koronavirusom, sicer tudi kroničen bolnik s hudimi osnovnimi boleznimi, je dejala predstojnica ljubljanske klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Tatjana Lejko Zupanc. V Sloveniji je pred tem umrlo pet bolnikov s potrjeno okužbo, tudi dva oskrbovanca metliškega doma.

Skupaj je bilo do danes v Sloveniji potrjenih 562 okužb. Šest oseb je umrlo, trije stanovalci doma starejših v Metliki, dva stanovalca doma upokojencev Šmarje pri Jelšah ter 67-letnik, ki je imel več pridruženih bolezni.

V sredo so našteli 36 novih okužb z novim koronavirusom, skupaj je v Sloveniji tako potrjenih 562 primerov. Do danes so opravili 17.294 testiranj. Hospitaliziranih je bilo 98 oseb, 17 jih je bilo na intenzivni negi, je sporočila vlada.

Kot so pojasnili na vladi, so z današnjim dnem poenotili metodologijo zbiranja različnih podatkov od začetka epidemije do danes. Presečna ura zajema podatkov je tako polnoč preteklega dane, dnevno objavljeni podatki pa odražajo stanje preteklega dne.

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so pojasnili, da je bilo do 25. marca do polnoči opravljenih 17.294 testiranj, od tega je bilo 577 pozitivnih testov. "Po epidemioloških podatkih, ki smo jih prejeli do sedaj, gre za 562 oseb. Pri štirinajstih osebah je bil test ponovljen, dve osebi pa sta testiranje opravili v tujini," so navedli.

Od teh 196 okuženih oseb prihaja iz osrednjeslovenske statistične regije, 106 iz savinjske, 67 iz jugovzhodne Slovenije, 53 iz podravske, 39 iz gorenjske, 22 iz koroške, 21 iz primorsko-notranjske, 17 iz pomurske, 13 iz obalno-kraške, deset iz zasavske ter po sedem iz posavske in goriške regije. Štirje oboleli so tuji državljani.

Do danes je bil vsaj en primer okužbe potrjen v 115 občinah oziroma 54 odstotkih vseh slovenskih občin, več kot dva primera okužbe pa sta bila potrjena v 68 občinah, so navedli na NIJZ. Već okuženih je tudi v dolenjskih, belokranjskih in posavskih občinah - številke poiščite v tabeli.

L. M.