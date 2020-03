Maše po spletu in facebooku v novomeški škofiji

Novo mesto - V času koronaepidemije, ko se pol sveta drži v samoizolaciji, je omejena tudi udeležba pri sveti maši in drugih skupnih molitvah in srečanjih po naših župnijah. Duhovniki vsak dan mašujejo po mašnem namenu, ki so ga sprejeli že pred krizo in v daritev vnašajo tudi celotno župnijo, Slovenijo, zdravstvene delavce, oblastnike, starejše, vse ljudi po domovih ... Tudi v novomeški škofiji je kar nekaj duhovnikov, ki ob tem uspejo vzpostaviti neposredni prenos po spletni strani ali facebook profilu.

Kot pravijo na Škofiji Novo mesto, »je lepo, da tudi na ta način ohranjamo povezanost v župnijskih občestvih.«

Kdaj jim lahko prisluhnete?

Seznam župnij, kjer imajo neposredni prenos bogoslužij in njihov urnik je naslednji:

Dole pri Litiji, glej pod župnijo Mirna;

Kočevje - prenosi potekajo preko Facebook profila župnika Damjana Štiha, sv. maša je ob 9. uri, isto mašo prenaša tudi lokalni radio Univox. Predvidoma bo ob petkih tudi prenos križevega pota in ob četrtkih češčenje pred Najsvetejšim;

Mirna - prenosi potekajo preko spletne strani Župnije Mirna (zavihek neposredni prenos), sv. maša je ob delavnikih ob 18. uri, takoj po maši sledi molitev pred Najsvetejšim in evharistični blagoslov – vsak dan, ob nedeljah je sveta maša in prenos z Mirne ob 7. uri in 10.30 in iz župnije Dole pri Litiji ob 8.30;

Novo mesto - stolnica - prenos sv. maše iz novomeške stolnice je možno spremljati na Facebook profilu župnije Kapitelj Novo mesto;

Novo mesto – Šmihel - prenos sv. maše poteka preko Facebook strani župnije Novo mesto - Šmihel, v četrtek bo ob 18. uri, v soboto ob 18. uri in v nedeljo ob 9. uri; Šentjernej - prenos poteka po župnijski Facebook strani

Župnija Šenternej; Šmarjeta - prenos poteka preko župnijske Facebook strani Župnija Šmarjeta., sv. maša je vsak dan ob 19. uri, ob nedeljah pa ob 10.uri;

Vavta vas - prenos poteka po youtube kanalu Župnije sv. Jakoba v Vavti vasi., vsak dan ob 18.uri ali malo kasneje (zaradi omejitve prenosa podatkov lahko nastopi manjši časovni zamik.) Na tem župnijskem kanalu bodo objavljali tudi druge zanimive posnetke za otroke in odrasle;

Veliki Gaber - prenosi molitev potekajo na Facebook profilu župnika Janeza Jeromna., spletni urnik župnije sv. Urha, Veliki Gaber je naslednji: 7.06 hvalnice (besedila najdete na: hozana.si/brevir ), 15. uri križev pot ob petkih (povezano na FB stran Jože Plut - Šorc), ob 18. uri maša in ob 20.30 večernice (besedila najdete na: hozana.si/brevir );

Zagradec - prenosi potekajo na župnijski Facebook skupini Župnija Zagradec, prenos nedeljske sv. maše je ob 10. uri.

Še več prenosov lahko ujamete, če na družabnih omrežjih vzpostavite prijateljstvo z duhovniki in se priključite, ko vas bodo tudi zunaj urnika povabili k skupni molitvi, češčenju, itd., sporočajo s Škofije Novo mesto.

