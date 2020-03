Najboljši zaposlovalec 2019 med velikimi je GEN-I

27.3.2020 | 08:55

Robert Golob, predsednik uprave GEN-I (Foto: B. B., arhiv DL)

Ljubljana, Krško - Družba Dnevnik je danes razglasila dobitnike priznanj najboljši zaposlovalec leta 2019. V kategoriji velikih podjetij ga je prejela družba GEN-I s sedežem v Krškem, v kategoriji srednje velikih podjetij Zemanta, v kategoriji malih podjetij pa Red Orbit )obe iz Ljubljane). Zlata praksa gre v roke Pivovarni Laško Union.

GEN-I, dobavitelja in trgovca z energijo v domačem in mednarodnem okolju, odlikujejo uravnoteženi kazalniki uspeha: od visoke finančne uspešnosti, rasti prodaje in števila zaposlenih do organizacijskega in osebnega razvoja več kot 500 zaposlenih. »Prakse vodenja in razvoja ljudi postavljajo GEN-I na zemljevid sodobnih, inovativnih, agilnih podjetij. Tistih, ki razumejo, da je v današnjem času pomembno razumeti in delovati v skladu s štirimi prioritetami: ljudje, profit, planet in namen,« je v utemeljitvi med drugim zapisala strokovna komisija izbora.

Ko so v GEN-I postavljali vizijo 2030, so si za enega od ciljev zastavili tudi preobrazbo podjetja iz trgovca in dobavitelja elektrike v tehnološko storitveno podjetje. »Če hočemo to doseči, bodo poleg investicij v digitalizacijo poslovanja ključna prav vlaganja v naše kadre. V zadnjih dveh letih smo podvojili število sodelavcev na petsto. In to je bila največja finančna investicija v podjetju,« za Dnevnik pojasnjuje predsednik uprave Robert Golob in dodaja: »Smo okolje, ki je zares pripravljeno priznavati prispevek posameznika. To je eden pomembnejših gradnikov naše kulture.«

Finalisti izbora so bili med velikimi podjetji poleg družbe GEN-I še: Addiko bank, AMZS, Danfoss Trata, Luka Koper, Plastika Skaza in Pomgrad.

B. B.