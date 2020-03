Ribnica podprvak, Trimo pa tretji

27.3.2020 | 09:10

Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje, arhiv DL

Ljubljana - V četrtek popoldne je potekala izredna seja združenja klubov Lige NLB (1. A državne rokometne lige), s katero slovenski prvoligaški klubi zaključujejo sezono 2019/20. Ta je bila, tudi vsa tekmovanja pod okriljem Rokometne zveze Slovenije, zaradi pandemije koronavirusa pred dvema tednoma prekinjena.

Na izredni seji so predstavniki vseh 12 klubov soglasno sklenili, da se sezona 2019/20 predčasno zaključi in da kot končna razvrstitev obvelja lestvica Lige NLB, sestavljena iz registriranih rezultatov tekem do 26. marca. Naslov državnega prvaka je tako sedmič zapored pripadel Celju Pivovarni Laško. Za Celjani, ki so 24. v zgodovini postalo najboljše slovensko rokometno moštvo, so se zvrstili: 2. Riko Ribnica, 3. Trimo Trebnje, 4. Gorenje Velenje, 5. Dobova, 6. Jeruzalem Ormož, 7. Krka, 8. Koper, 9. Slovenj Gradec, 10. Urbanscape Loka, 11. Maribor Branik in 12. Butan plin Izola.

Na izredni seji so klubi razpravljali tudi o tekmovalnem sistemu po prekinitvi tekmovanja. Z dvotretjinsko večino so potrdili sklep, ki bo stopil v veljavo, v kolikor se bodo z njim strinjali predstavniki združenja 1. B državne rokometne lige. Ta predvideva, da bi se nova sezona Lige NLB začela s 14 klubi in sicer z vsemi, ki so v njej tekmovali v sezoni 2019/20 ter najboljšima ekipama 1. B DRL v sezoni 2019/20. Na koncu sezone bi zadnjeuvrščeni zasedbi neposredno izpadli v nižji rang tekmovanja, enajsto- in dvanajstouvrščeno moštvo pa bi igralo dodatne kvalifikacije za obstanek z najboljšima ekipama 1. B DRL.

Predsedstvo Lige NLB bo v prihodnjih dneh predlog tudi uradno predstavilo združenju 1. B DRL, po njegovem odgovoru pa bodo klubi Lige NLB znova sklicani na sejo.

Sebastjan Grgeta, predsednik Združenja Lige NLB: "Žal nas je situacija s koronavirusom pripeljala do točke, na kateri smo s klubi Lige NLB uvideli, da nadaljevanje tekmovanja ne bo mogoče, zato so se predstavniki vseh 12 moštev soglasno odločili za predčasen zaključek sezone. Obenem smo s klubi razpravljali o možnostih, s katerimi bi lahko popravili situacijo v tekmovanju, ki jo je povzročila prekinitev. Vsi klubi si namreč v obstoječem tekmovalnem sistemu niso uspeli zagotoviti obstanka med najboljšo dvanajsterico v Sloveniji. S klubi smo zato v športnem duhu dosegli načelni konsenz, da bomo kot rešitev za prihodnjo sezono predlagali, da se obstoječi dvanajsterici priključita dva najboljša kluba iz 1. B DRL. To bi bila rešitev le za krajše obdobje, saj bi že v sezoni 2021/22 najmočnejše slovensko rokometno tekmovanje štelo ducat klubov. Predlog bomo v prihodnjih dneh predstavili združenju 1. B DRL, po odgovoru le-tega pa delali naslednje korake."

