Ni hotel pihati, bi jo pa skoraj popihal

27.3.2020 | 09:30

Krški policisti so sinoči nekaj pred 22. uro odhiteli na kraj prometne nesreče v Dolenji Prekopi. Tam so ugotovili, da je 45-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v drog javne razsvetljave. Policisti so kršitelju zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Kršitelj je med postopkom poskušal pobegniti s kraja, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog. O odklonu preizkusa alkoholiziranosti bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prikolica

Na Medičevi ulici v Novem mestu je nekdo iz odklenjene garaže odpeljal avtomobilsko prikolico. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 300 evrov.

Prijeli tujce



Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju kraja Mihalovec (PP Brežice) izsledili in prijeli državljana Egipta in tri državljane Maroka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še potekajo.

B. B.