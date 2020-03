Romi marsikje tudi v času epidemije brez pitne vode, težave tudi pri šolanju

Številna romska naselja so brez pitne vode. (Foto: T.J.G., arhiv DL)

Ljubljana - V Forumu romskih svetnikov Slovenije opozarjajo na grožnjo, ki jo koronavirus predstavlja v naseljih brez pitne vode. Na vlado in občine so poslali poziv in pričakujejo čimprejšnjo rešitev v obliki cistern s pitno vodo. Prav tako opažajo težave, ki jih imajo nekateri romski učenci predvsem iz jugovzhodne Slovenije pri šolanju na daljavo.

Kot zapisali v pozivu, se romska skupnost še vedno sooča s hudimi težavami na področju bivalnih pogojev. "Ta problem je v celoti še toliko bolj eskaliral prav v času te epidemije, ko veljajo strogi ukrepi, namenjeni omejevanju socialnih stikov, in ko se pripadniki romske skupnosti zadržujejo predvsem doma, brez ustreznih pogojev za bivanje, in kar je najpomembnejše, ostajajo brez pitne vode v posameznih naseljih," so opozorili.

Vlado in občine so zato pozvali, da čim prej zagotovijo ustrezne pogoje za dostop do pitne vode v romskih naseljih Goriča vas (Ribnica), Dobruška vas (Škocjan), Rimš (Krško), Lokve (Črnomelj) in Ponova vas (Grosuplje). Kot je za STA poudaril predsednik Foruma romskih svetnikov Slovenije Darko Rudaš, tega poziva tokrat ne naslavljajo "na osnovi slovenske ustave, v kateri je zagotovljena pitna voda vsem državljanom, in tudi ne na osnovi varstva človekovih pravic, ampak zaradi grožnje z okužbo, ki bi jo bilo v naselju brez vode nemogoče obvladovati".

"Realno ni pričakovati in mi tudi ne zahtevamo sistemskih rešitev, ker bi to lahko trajalo predolgo," je dejal. Bi se pa lahko po njegovih besedah v omenjenih naseljih postavilo cisterne z vodo. "Ne zahtevamo, da bi bilo to zastonj, ampak cenovno dostopno za te ljudi," je dodal.

Vsaj cisterne

Kot je pojasnil Rudaš, so se tudi z vodstvom vladnega urada za narodnosti uskladili, da bi bila to hitra in dokaj dobra rešitev, po njegovih navedbah pa bi postavitev cistern lahko uredili v enem tednu. V. d. direktorja urada Stane Baluh je za STA potrdil, da pri tem z sodelujejo tako z Rudašem kot z drugimi romskimi organizacijami ter da so v preteklih dneh na različne institucije poslali apel za zaščito romskih prebivalcev. Naj se jim pri tem apelu pridružijo tudi sami, so pozvali tudi različne romske organizacije in aktiviste. Med drugim so po njegovih besedah k ureditvi dostopa do pitne vode tam, kjer je ni, pozvali tudi civilno zaščito in vodstva občin.

Baluh se strinja, da je resen problem, če v nekaterih naseljih ni dostopa do pitne vode, saj brez tega ni mogoče zagotoviti ustreznih higienskih razmer in slediti navodilom v času epidemije.

Potrjene okužbe še ni

V romskih naseljih po Rudaševih besedah za zdaj še niso identificirali potrjene bolezni, ki jo povzroča koronavirus. V forumu članom dajejo napotke in informacije, romski svetniki ugotavljajo, da Romi razumejo položaj in se obnašajo odgovorno, je dodal. Baluh je izpostavil tudi televizijski prispevek v okviru romske oddaje, v katerem so potrebne zaščitne ukrepe predstavili tudi v romščini.

Čeprav je, kot pravi Rudaš, na prvem mestu ohranjanje zdravja, pa je treba biti pozoren tudi na druge težave, kot so ponekod težave pri šolanju na daljavo.

Na ministrstvu za izobraževanje so sicer za STA pojasnili, da si v okviru projekta Skupaj za znanje prizadevajo, da so tudi romski otroci v teh dneh vključeni v šolanje na daljavo. "Zelo so se angažirale šole, ki vzpostavljajo stike tudi z romskimi otroki in njihovimi starši. V tej situaciji se še bolj kaže pomen romskih pomočnikov, ki so vezni člen med šolo in starši in so tudi v tej situaciji zelo v pomoč. Tudi romski otroci so torej vključeni v pouk na daljavo, tudi preko mobilnih telefonov, kamor jim lahko učitelji pošiljajo navodila in podobno," so zapisali.

Težave pri pouku na daljavo

Medtem ko v Prekmurju po Rudaševih navedbah delo poteka dobro in romski pomočniki učencem pomagajo slediti navodilom učiteljev na daljavo, tudi po skypu, pa nekateri romski pomočniki predvsem z Dolenjske poročajo, da še vedno nimajo vsi pogojev za šolanje na daljavo. Tako nekateri nimajo računalnikov, dostop do interneta na telefonu imajo omejen. Kot je pojasnil Rudaš, razmišljajo, da bi s pomočjo donatorjev dobili računalnike, ki bi jih razdelili med romske učence, a v nekaterih okoljih ti ne bi prišli v poštev, saj nimajo dostopa do interneta.

Opozoril je tudi na to, da nekateri starši romskih učencev niso dovolj izobraženi, da bi jim lahko pomagali pri izobraževanju, in da v nekaterih primerih skupaj v enem prostoru živijo razširjene družine, zato otroci težko spremljajo izobraževanje na daljavo.

Po Rudaševih navedbah je tako realno pričakovati, da bodo ti otroci v še dodatnem zaostanku, zato bo treba po koncu izrednih razmer in ponovnem odprtju šol razmišljati, kako pouk pri teh učencih nadoknaditi. Že prej pa je treba poiskati rešitve in za te romske otroke vzpostaviti še bolj prilagojen program, da bo zaostanek čim manjši, je še dodal.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni True Truic Kadrovska politika v vrtcih, parcele in zemljišča, odpiranje lokalov to so prioritetne rasprave na sedanjih sejah zupana v MONM. V bližini, tako rekoč na pragu NM imamo veliko romsko naselje Brezje /Žabjak z omenjeno problematiko tega prispevka, ki pa očitno po njegovo ni prioriteta reševanja . Kako so to rešili v slučaju epidemije v tem naselju..?Nikjer nič slišati o tem. Nasplošno teh vodstvenih ljudi MONM v času krize ni nikjer na spregled. Verjetno se zelo bojijo za svoje riti.. Upam, da bo vsaj to odprlo oči večini volilcem, komu in kako so dali svojo podporo na preteklih volitvah. V težavah se vidi , kakšnega župana oz. vodstvo ima katera občina, država....takšnega, ki se se skriva in ignorira skrb za svoje občane, si verjetno ne želi nihče. Ali pa - v Nm je vse mogoče.... Preglej samo prijavljene komentatorje