Zbirajo računalnike za učenje od doma

27.3.2020 | 12:00

Ilustrativna fotografija (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Novo mesto, Šentjernej - Rotary klub Novo mesto je začel z dobrodelno akcijo zbiranja računalnikov in računalniške opreme za učenje otrok od doma. Kot pravijo, so iz medijev izvedeli, da tako pomoč potrebuje več kot sto otrok.

Člani kluba so že zbrali nekaj denarja za nakup obnovljenih računalnikov, nekaj pa so jih odstopili tudi sami, a to glede na trenutne potrebe ni dovolj.

Računalnike bodo v sodelovanju s šolami iz okolice razdelili učencem, jih potrebujejo, zato vse ljudi in organizacije pozivajo, da preverijo, ali jim lahko pomagajo.

Računalnike in potrebno opremo zbirajo na dveh lokacijah:

Trgovina Tabakum, Podbevškova ulica 8b, Novo mesto. Odprta od ponedeljka do petka od 8-17h

Kartonaža Grubar, Dobravica 32 a, Šentjernej. Odprta od ponedeljka do petka od 7-15h.

"Če je potrebno računalnike formatirat, nas na to obvestite ob predaji. V kolikor imate ob računalniku tudi pripadajoč ključ za Windowse, nam ga tudi prosim predajte," še pozivajo v Rotary klubu.