V Sloveniji za covidom-19 umrlo devet ljudi, število okužb včeraj močno poskočilo, najbolj v Beli krajini

27.3.2020 | 12:30

Število potrjenih okužb po občinah na dan 26. 3. 2020 (večja slika v priponki na dnu strani). (Vir: NIJZ)

Število potrjenih okužb po regijah na dan 26. 3. 2020 (Vir: NIJZ)

Ljubljana - V Sloveniji sta danes za boleznijo covid-19 umrli še dve osebi, tako se je skupno število umrlih povzpelo na devet, so za STA pojasnili v uradu vlade za komuniciranje. Danes o smrtih poročajo iz Šmarij pri Jelšah in z Golnika, v četrtek pa sta prav tako umrli dve osebi.

V četrtek so našteli 70 novih okužb z novim koronavirusom, skupaj je v Sloveniji tako potrjenih 632 primerov. Do četrtka so opravili 18.369 testiranj, samo v četrtek 1075. Hospitaliziranih je bilo 90 oseb, 22 jih je bilo na intenzivni negi, je objavila vlada.

Po zadnjih podatkih je v Jugovzhodni Slovenji potrjenih 84 okužb. Še včeraj jih je bilo 67, ki velikemu povečanju pa je največ prispevalo veliko število novopotrjenih okužb v DSO Metlika. Samo v občini Metlika se je število okuženih v enem dnevu s 27 povečalo na 45.

Število potrjenih okužb v Posavju nespremenjeno (7).

Tabela s podatki o skupnem številu okuženih po dnevih, podatki o novih potrjenih okužbah in številu umrlih za posamezni dan

dan okuženih novih umrlih

--------------------------------------------

4. 3. 1 1

5. 3. 6 5

6. 3. 8 2

7. 3. 12 4

8. 3. 16 4

9. 3. 25 9

10. 3. 34 9

11. 3. 57 23

12. 3. 96 39

13. 3. 141 45

14. 3. 181 40 1

15. 3. 219 38

16. 3. 253 34

17. 3. 273 20

18. 3. 286 13

19. 3. 319 33

20. 3. 341 22

21. 3. 383 42

22. 3. 414 31 1

23. 3. 442 28 1

24. 3. 526 84* 1

25. 3. 562 36 1

26. 3. 632 70 2

27. 3. 2

--------------------------------------------

skupaj 9

* 24. marca so spremenili metodologijo zajema podatkov, tako da je po novem presečna ura za zajem podatkov ob polnoči za pretekli dan (in ne več 10. ura za tekoči dan). Od tod odstopanje pri podatkih za 24. marec.

Vir: NIJZ

B. B.