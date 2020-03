Župan Kavšek: Držite se navodil in kupujte lokalno

27.3.2020 | 13:30

Andrej Kavšek (Foto: arhiv DL)

Črnomelj - V občini Črnomelj se od začetka spremljanja števila obolelih za COVID-19 stanje ni spremenilo - uradno so v občini še vedno samo trije oboleli, čeprav je bilo na testiranje v tem času preventivno napotenih kar nekaj ljudi iz različnih zavodov in organizacij. »Na naše zadovoljstvo so bili vsi izvidi negativni,« je v svojem pismu občanom ob izteku drugega tedna razglašene epidemije sporočil črnomaljski župan Andrej Kavšek.

V torek se je v popolni sestavi sestal občinski štab civilne zaščite, ki je obravnaval trenutno stanje in možne prihodnje scenariji razvoja dogodkov. Na sestanku so med drugim poudarili pomen dodatnega izobraževanja za ljudi v pomembnih javnih službah na temo zaščite pred koronavirusom.

Center za socialno delo Črnomelj, OZRK Črnomelj in Župnijska Karitas se redno usklajujejo glede razdeljevanja pomoči občanom, ki se za sedaj izvaja preventivno. Dogovorjeno je bilo, da v večstanovanjskih stavbah upravljavec stavb razobesi obvestilo o pomoči starejšim in bolnim, ki nimajo svojcev.

Kot pravi Kavšek, so v občini zaščitnimi sredstvi zaenkrat kar dobro preskrbljeni, skrbijo pa tudi za rezervne količine, ki bi bile aktivirane v primeru izbruha bolezni v širši obliki. »Še vedno se trudimo tudi preko lastnih virov zagotoviti dovolj zaščitnih sredstev za sile zaščite in reševanja ter ostalim, ki sodelujejo pri pomoči občanom,« pravi župan.

»Smo v stalnih kontaktih z Domom starejših občanov Črnomelj in jim nudimo potrebno pomoč in usklajujemo preventivne aktivnosti, da skupaj preprečimo izbruh bolezni pri njih, kar je zelo pomembno. Zaenkrat smo uspešni, zato pohvale osebju za njihovo požrtvovalno delo. Na tem mestu pa ponovno pozivam prostovoljce, da se prijavijo za pomoč v DSO, ker tako zaposleni kot stanovalci postajajo izčrpani in bodo potrebovali pomoč (obcina.crnomelj@siol.net),« v pismu občanom sporoča Kavšek.

Svoje delo so ustrezno organizirali tudi v JP Komunala Črnomelj, tako da zagotavljajo nemoteno delovanje javne službe tudi v teh kriznih razmerah. »Čestitke in pohvale,« pravi Kavšek.

Na spletni strani občine so bili objavljeni kontakti lokalnih pridelovalcev hrane, na katere se lahko ob upoštevanju navodil NIJZ obrnejo občani, ki lahko tam kupijo in prevzamejo lokalno pridelano hrano. »V teh časih spoznavamo kako pomembna postaja lokalna samooskrba, ki jo bomo morali skupaj še bolj razvijati,« poudarja črnomaljski župan.

Z občine so na vlado poslali tudi dopis glede problematike samozaposlenih, ki se je, kot pravi Kavšek hitro odzvala z ustreznimi ukrepi, v stalnih stikih z gospodarstvom in vlado pa so tudi glede prepovedi dnevnih delovnih migracij za delavce iz Hrvaške. »Zavedamo se problema zato prosimo naše organe in tudi hrvaške kolege, da pomagajo rešiti problem za gospodarstvo in nenazadnje tudi za njihove ljudi, ki dolgoročno ne bodo mogli živeti z obstoječo prepovedjo prehajanja meje. Upamo na skorajšnji umik uredbe hrvaške vlade,« piše župan.

»Na koncu vse občane prosim, da zdržite in se še naprej disciplinirano držite uvedenih ukrepov in delujete samozaščitno, kajti to je najboljši recept za premagovanje epidemije koronavirusa,« poziva Kavšek.

B. B.