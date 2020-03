Primopredaja poslov novemu županu Jožetu Simončiču

27.3.2020 | 13:55

Danes je podžupan Janez Selak (na desni) predal županske posle novoizvoljenemu županu Jožetu Simončiču. (Foto: Občina Šentjernej)

Šentjernej - Do konca mandata, to je okrog dve leti in pol, bo občino Šentjernej vodil Jože Simončič, dolgoletni direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto. Na nedavnih nadomestnih volitvah je zmagal kot neodvisni kandidat nestrankarske Liste za celostni razvoj s podporo treh list: Liste za šentjernejsko dolino Liste mladih za aktiven Šentjernej in Liste Skupaj za prihodnost.

Danes je v prostorih šentjernejske občinske uprave potekala tudi uradna primopredaja poslov županu Simončiču. Podžupan Janez Selak, ki je s pooblastilom v vmesnem času opravljal naloge župane, je novo izvoljenemu županu na kratko predstavil delovanje občinske uprave ter pomembnejše projekte in naložbe. Simončič se je sestal tudi z direktorjem občinske uprave Samom Hudoklinom.

Spomnimo - za Simončiča, ki je še pred volitvami dobil pisno zavezo o sodelovanju deset občinskih svetnikov v občinskem svetu, kar je večina - je glasovalo 2.145 volivcev, kar predstavlja 58,1 odstotka volivcev. Protikandidat Franc Hudoklin je prejel 1.552 glasov oz. 41,9 odstotka glasov volivcev. Volilna udeležba je bila 63.82-odstotna.

Več o tem, kako bo delo na mestu prvega moža šentjernejske občine zastavil Jože Simončič, katere so njegove prioritete, kako si predstavlja delo v občinskem svetu, sodelovanje z opozicijo, koga si bo izbral za podžupana, kdo bo njegova desna roka ne mestu direktorja občinske uprave, pa boste lahko prebrali v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

L. Markelj