FOTO: Fekalije se sredi mesta izlivajo v Krko

27.3.2020 | 14:25

V reko Krko se izlivajo fekalije. (Foto: bralec)

Novo mesto - "Danes okrog 12. ure sem s Kandijskega mostu v Novem mestu opazil izliv fekalij v reko Krko. Da gre za fekalije, se lepo vidi s slik, saj na površju plavajo lističi toaletnega papirja. Taki dogodki so katastrofa za leto 2020 in za sam ekosistem v reki, zato apeliram, da se poišče in ustrezno kaznuje odgovorne," nam je sporočil bralec.

Na problem izliva fekalij ob večjem deževju je na februarski seji občinskega sveta opozoril že svetnik Adolf Zupan (Desus) in pri tem poudaril, da se to ne bi smelo dogajati, saj je občina kanalizacijo na Kandijski cesti pred kratkim prenovila.

Odgovor na vprašanje, zakaj se to dogaja in kako dolgo se še bo, bomo skušali pridobiti pri odgovornih na Komunali Novo mesto.

B. B.