Število okuženih v DSO Metlika se je podvojilo

27.3.2020 | 15:50

Direktorica DSO Metlika Ivica Lozar (Foto: M. L.)

Metlika - V DSO Metlika se število stanovalcev z znaki okužbe s koronavirusom zvišuje. Po odločitvi zdravniške ekipe je bilo v sredo odvzetih 27 brisov stanovalcev, od katerih je bilo pozitivnih kar 18, je prek spletne strani doma sporočila direktorica Ivica Lozar. Za zdravstveno stanje stanovalcev sive skrbi zdravniška ekipa iz Splošne bolnišnice Novo mesto, ZD Novo mesto ter ZD Metlika in ZD Črnomelj.

V začetku tedna so imeli v domu potrjenih 17 okužb,kar pomeni, da se je število obolelih več kot podvojilo. Skupaj je doslej v občini Metlika potrjenih 45 primerov okužb.(današnji podatki o številu okuženih po občinah in regijah)

Zaradi okužbe umrlo pet stanovalcev

Z zdravljenja v bolnišnici so se doslej vrnili trije stanovalci, ki morajo po navodilih zdravniške ekipe ostati v izolaciji. Med zdravljenjem v bolnišnici so za posledicami koronavirusa umrli štiri stanovalci DSO Metlika, ena oseba, ki je bila pozitivna na koronavirus, je umrla v domu, ena umrla oseba pa ni bila okužena z koronavirusom, navaja Lozarjeva.

Po informacijah, s katerimi razpolaga direktorica, je med zaposlenimi osem okuženih s koronavirusom, nihče od obolelih se še ni vrnil v službo. "Poleg vseh dosedanjih varnostnih ukrepov, ki jih v domu izvajamo od začetka pojava koronavirusa pri nas, smo dodatno uvedli še ukrep merjenja telesne temperature vsem zaposlenim dvakrat dnevno," pravi Lozarjeva.

Direktorica še opozarja, da se v DSO Metlika soočajo s potencialnim pomanjkanjem zaščitne opreme – količina zaščitnih plaščev za enkratno uporabo zadostuje samo še za tri dni. "Na tem mestu se zahvaljujemo vsem podjetjem in posameznikom, ki so domu donirali zaščitno opremo in druga sredstva ter nam pomagajo pri skrbi za stanovalce."

Video pogovori med stanovalci DSO Metlika in njihovimi svojci, ki jih izvajamo s pomočjo prostovoljcev, so izredno dobro sprejeti. Stik s svojci pozitivno vpliva na stanovalce in na njihovo razpoloženje, je še sporočila Lozarjeva.

B. B.