Zagorelo gospodarsko poslopje

27.3.2020 | 18:15

Ob 8.50 je v naselju Velika vas pri Krškem, občina Krško, zagorelo gospodarsko poslopje. Požar so že pogasili domači pred prihodom gasilcev PGE Krško, ki so zavarovali območje požara in pregledali objekt s termovizijsko kamero.

Ob 12.50 je na Lobetovi ulici v Novem mestu gorela vsebina komunalnega zabojnika. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel Novo mesto so ogenj pogasili. Večji, plastični zabojnik ni uničen.

B. B.