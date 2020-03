Gasilci so prišli še pravi čas

28.3.2020 | 08:05

Malo pred 7. uro je v naselju Dolnja Prekopa v občini Kostanjevica na Krki gorela notranjost drvarnice. Gasilci PGD Prekopa in Kostanjevici na Krki so požar pogasili in opravili pregled. Zaradi hitre intervencije gasilcev ni nastalo škode na objektu.

B. B.