Včeraj potrjenih 52 novih okužb

28.3.2020 | 12:25

Krivulja naraščanja obolelih narašča dokaj linearno, kar pomeni, da ukrepi preprečujejo eksponentno rast okužb. (Vir: NIJZ)

Število potrjenih okužbo do vključno 27. marca po občinah - večja slika (Vir: NIJZ)

Število potrjenih okužbo do vključno 27. marca po regijah (Vir: NIJZ)

Ljubljana - V Slovenji je bilo v petek opravljenih 1387 testov na covid-19. Potrjenih je bilo 52 novih okužb, skupno je tako v Sloveniji potrjenih 684 pozitivnih oseb, so sporočili z Ukoma. Do petka je bilo hospitaliziranih 90 okuženih, od tega jih je 25 na intenzivni negi, je na novinarski konferenci povedal uradni govorec vlade Jelko Kacin.

Velika večina od tistih, ki so na intenzivni negi, po Kacinovih besedah potrebuje pomoč pri dihanju. Število smrtnih primerov se ni spremenilo, teh je še naprej devet, je še povedal Kacin.

Včeraj so okužbo potrdili pri štirih osebah iz Jugovzhodne Slovenije - pri dveh osebah iz občine Trebnje (skupaj 8), eni osebi iz občine Šentrupert (1) in eni osebi iz občine Črnomelj (4) -, skupaj pa je v regiji 88 potrjenih okužb. Število potrjenih okužb v Posavju se tudi včeraj ni spremenilo (7).

Tudi mladi ležijo v bolnišnicah

Kacin je danes znova opozoril na velik pomen ukrepov vsakega posameznika za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom. "Vzdrževanje psihofizične kondicije je vsekakor primeren ukrep v boju proti novemu koronavirusu. A virusa ne bomo zajezili s stiskanjem na klopcah v parkih, na Rožniku. Virus ne izbira. Niso ogroženi samo starejši. Tudi mladi ležijo v bolnišnicah," je nagovoril mlade. "Časa za stiskanje na klopcah bo še dovolj, bodimo disciplinirani do sebe in drugih," je pozval.

"Ključni zaščitni ukrepi so samoizolacija, izogibanje zadrževanja v zaprtih prostorih, upoštevanje varnostne razdalje med ljudmi - meter in pol je minimum. Pomembno je tudi vzdrževanje čistoče rok. Od nas veh je odvisno, kako bomo uspeli zajeziti širjenje covida-19. Zajezitev je ključna, če želimo, da naš zdravstveni sistem zdrži," je še opozoril.

Po napovedi Kacina bo v prihodnjih dneh vzpostavljena koordinacija direktorjev bolnišnic, zdravstvenih domov in domov za starejše občane. Na koordinaciji bodo med drugim pregledali, ali je storjeno vse, da bi preprečili vnos virusa v domove za ostarele.

Okužen direktor blagovnih rezerv

Na novinarsko vprašanje je uradni govorec vlade zatrdil, da v vladi ni nihče okužen. "Ste pa opazili, da vlada večinoma zaseda v večjih prostorih kot doslej, da je med udeleženci primerna razdalja, po potrebi nosimo zaščitne maske. Zaščitni ukrepi in samozaščita so najboljša pot, da se ne okužimo," je poudaril Kacin.

So pa tri okužbe v zavodu za blagovne rezerve, vsi trije zboleli delajo od doma. Med okuženimi je tudi direktor blagovnih rezerv Anton Zakrajšek, ki se po besedah Kacina počuti dobro in prav tako dela od doma.

Izvajanje karantene za 42 Slovencev, ki so ta teden s posebnim letom prispeli iz Španije, in so v karanteni v hotelu Paka v Velenju, po besedah Kacina spremljata civilna zaščita in policija. "Če bo prišlo do kakršnekoli kršitve, bodo ukrepali. Kazen za kršitev karantene je do 420 evrov na posamično kršitev," je odgovoril na novinarsko vprašanje.

Glede tega, kdaj bodo osebe v karanteni testirane, pa je pojasnil, da o tem odloča Nacionalni inštitut za javno zdravje, in sicer ko oseba kaže simptome. Poudaril je, da bi lahko "testiranje kar tako" dalo lažen občutek, da nevarnosti ni. "Ljudje gredo v karanteno zato, da bi bili testirani nekoliko kasneje. Vsi bodo podvrženi testiranju takrat, ko bo ta dal najbolj realne rezultate," je še pojasnil.

B. B.