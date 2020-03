Prvi primer okužbe med zaporniki na Dobu

28.3.2020 | 19:35

Slovenska vas - Iz uprave za izvrševanje kazenskih sankcij so potrdili, da so danes pri eni od zaprtih oseb v zaporu zaporniki v Sloveniji.

Kot so sporočili iz uprave, so takoj sprožili postopke, ki smo jih predvideli za primer potrjene okužbe. Identificirali in osamili so vse, ki so bili z zaprto osebo v stiku. Gre za približno 20 oseb.

Zaprta oseba ni hospitalizirana in se dobro počuti.

B. B.