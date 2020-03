Zagorele saje v dimniku

29.3.2020 | 08:10

Včeraj ob 9.56 so v Primostku, občina Metlika, gorele saje v dimniku starejše stanovanjske hiše. Gasilci PGD Primostek in Metlika so nadzorovali izgorevanje saj, okolico pregledali s termovizijsko kamero in očistili dimnik.

Iz brežiškega regijskega centra za obveščanje, pa so sporočili, da o izrednih dogodkih, zaradi katerih bi bilo potrebno posredovanje enot zaščite in reševanja na območju Posavja, v preteklih 12-ih urah niso bili obveščeni.

R. N.