Z nočnim premikom ur smo prešli na poletni čas

29.3.2020 | 08:45

Foto: arhiv DL

Ponoči smo urine kazalce z druge premaknili na tretjo uro in tako prešli na poletni čas. Oktobra bomo uro ponovno prestavili na zimski čas. A premikanju urnih kazalcev bijejo zadnje ure, evropski poslanci so namreč lani odločili, da naj bi bilo premikanje ure ukinjeno leta 2021, poroča STA.

Države članice se bodo lahko same odločile za zimski ali poletni čas. Tiste, ki se bodo odločile za poletni čas, bodo uro zadnjič premaknile zadnjo nedeljo v marcu leta 2021, tiste, ki bodo imele zimski čas, pa zadnjo nedeljo v oktobru leta 2021.

V Sloveniji je standardni čas centralno evropski čas, ki ustreza zimskemu času. Tako bo ob ukinitvi premikanja ur v Sloveniji obveljal zimski čas. Podlaga za to odločitev je zakon o računanju časa. Evropski poslanci so ob tem pozvali države članice, naj se pri tem uskladijo, da bi preprečile kaos, piše STA.

Prvi premik ure so sicer izvedli v Avstriji in Nemčiji po 2. svetovni vojni, pripomogel pa naj bi k zmanjšanju porabe energentov in boljšem izkoristku svetlega dela dneva. V današnjem času je namen premikanja ure veliko manj pomemben.

R. N.