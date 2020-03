Obvezno razkuževanje stavb, starejši po nakupe le med 8. in 10. uro

29.3.2020 | 09:25

Vlada zaostruje ukrepe v boju proti koronavirusu. Nakupi v trgovinah bodo med 8. in 10. uro rezervirani izključno za ranljive skupine. (Foto: L. M., arhiv DL)

Ljubljana - Vlada je včeraj sveženj ukrepov za omilitev posledic epidemije bolezni covid-19 za državljane in gospodarstvo. Med drugim so določili, da je treba obvezno, najmanj dvakrat dnevno, razkuževati večstanovanjske stavbe, še posebej kljuke na vhodu, ograje, stikala za upravljanje in kabine dvigala, stikala v skupnih prostorih, oprijemala in drugo opremo, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami. Pred dvigali pa mora biti opozorilo, naj ga ljudje uporabljajo posamično.

»Upravniki večstanovanjskih stavb morajo poskrbeti, da se najmanj dvakrat dnevno organizira razkuževanje opreme. Razkuževanje izvede upravnik ali tretja oseba po izboru upravnika ali etažni lastniki, če upravnik nima dovolj zaposlenih, ali lastniki v večstanovanjski stavbi, v kateri nimajo upravnika,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Poleg tega je vlada sklenila, da bodo nakupi v trgovinah od ponedeljka med 8. in 10. uro rezervirani izključno za ranljive skupine, kot so invalidi, starejši in nosečnice. Upokojenci bodo smeli po nakupe le v tem časovnem intervalu. Z omejitvijo časa posebej za ranljive skupine želi vlada to skupine dodatno zaščititi tako, da se jih loči od ostale skupine potrošnikov, so pojasnili v sporočilu po seji vlade. Odlok začne veljati v ponedeljek.

R. N.