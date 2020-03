Ivanška občina priskočila na pomoč

29.3.2020 | 10:30

Zaščitno opremo je v imenu ivanške občine predal Sandi Prijatelj, član PGD Stična. (Foto: Občina Ivančna Gorica)

Ivančna Gorica - Občina Ivančna Gorica in štab Civilne zaščite sta včeraj v občino Šmarje pri Jelšah za potrebe tamkajšnjega doma starejših občanov dostavila 500 kosov zaščitnih pralnih mask, so sporočilu z ivanške občine.

»S tem smo se odzvali na poziv šmarskega občinskega štaba civilne zaščite, ki vse napore usmerja v iskanje zaščitnih sredstev za zaposlene in stanovalce v tamkajšnjem domu starejših občanov,« so še zapisali v poročilu za javnost.

V preteklih dneh sta občina in štab CZ poskrbela za najnujnejše potrebe po zaščitnih maskah tako, da sta javnim zavodom, podjetjem in posameznikom razdelila 3000 zaščitnih mask, ki sta jih izdelala lokalna obrtnika. Z 200 maskami pa so pomagali tudi občini Dobrepolje. »V naslednjem tednu bomo nadaljevali z delitvijo zaščitnih mask za nujne potrebe v občini, na voljo bodo tudi za posameznike iz najbolj ranljivih skupin,« še sporočajo.

R. N.