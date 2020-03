Na delu tudi smetarji z masko in rokavicami

29.3.2020 | 17:30

V teh razmerah morajo delati tudi komunalni delavci.

Novo mesto - Zaradi epidemije bolezni Covid-19 SO so mnogi delavci ostali doma, nekateri zaposleni delajo od doma, a kar nekaj jih je, ki morajo kljub izrednim razmeram še vedno vsak dan na svoje delovno mesto.

To niso le zdravniki in medicinske sestre, policisti in trgovci, ampak tudi komunalni delavci, ki morajo na teren. Smeti je pač treba redno odvažati, zdaj, ko je večina družin doma in se več kuha, pa je posledično tudi odpadkov več. Seveda se morajo tudi smetarji držati navodil naše vlade in pristojnih organov. Delavci novomeške Komunale, ki smo jih ujeli v naš fotografski objektiv, delajo zaščiteni: z rokavicami in maskami. Tako je tudi prav.

In kako ravnati z odpadki oseb, ki kažejo znake bolezni Covid-19, ter z materialom, ki ga uporablja bolna oseba ali njeni negovalci? Zbrati jih je treba v plastično vrečko, jo tesno zapreti, ter nato odložiti v zelen zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. Isto velja za rokavice, ki jih uporabljamo za nakupe ali druge namene. Povejmo še, da so zaradi nevarnosti okuženosti s koronavirusom do nadaljnjega popolnoma zaprti zbirni centri za odpadke, ustavljen je odvoz kosovnih odpadkov, odpovedane so tudi čistilne akcije.

Besedilo in foto: L. Markelj