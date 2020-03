Prva polnilna postaja v občini

29.3.2020 | 11:30

Tudi v Šentrupertu imajo polnilno postajo za električna vozila: (Foto: spletna stran občine Šentrupert)

Šentrupert - Občina Šentrupert je nedavno pri mrliški vežici postavila prvo polnilno postajo za električna vozila. Kot pravi župan Andrej Martin Kostelec, so se za to lokacijo odločili zaradi tehničnih razlogov. V času pogrebov pa dostop do polnilnice ne bo mogoč. Polnilna postaja je opremljena dvema standardnima vtičnicama, kar pomeni, da omogoča počasno polnjenje dveh vozil hkrati.

»Občina spodbuja trajnostno mobilnost in optimizacijo motornega prometa, zato je uspešno kandidirala na javnem razpisu Eko sklada. Denar za nakup in postavitev polnilne postaje v celoti financira Eko sklad,« piše na spletni strani občine.

Rok za izvedbo je bil do konca februarja, zato so v preteklih dneh, da ga ne bi zamudili, pohiteli s postavitvijo polnilne postaje za električna vozila. »Občina je plačala račun za polnilnico v višini tri tisoč evrov brez DDV. Zdaj čakamo na izplačilo zahtevka za povračilo naložbe s strani Eko sklada,« je za naš časopis povedal župan. Na vprašanje, koliko je lastnikov električnih avtomobilov, pa odgovarja, da kolikor je njemu znano, še ni nikogar, ki bi ga imel.

R. N.