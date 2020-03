Že od začetka sta imela ustrezno vinjeto

29.3.2020 | 12:30

Štefka in Jože pred svojim avtodomom (Foto: R. N.)

Vsi avtodomi do 3,5 tone največje dovoljene mase (NDM) sodijo v razred 2A, tisti, ki imajo NDM višji od 3,5 tone, pa morajo uporabljati napravo DarsGo. (Foto: R. N.)

Štefan - Štefka in Jože Šircelj iz Štefana pri Trebnjem sta še vedno vznemirjena zaradi dogodka sredi februarja. Ko sta se z avtodomom vračala iz Kopra in se ustavila na počivališču Lom, je do njiju pristopil policist, ki jima je po pregledu dokumentov dejal, da nimata prave vinjete, globa za to pa naj bi, tako Štefka, znašala 300 evrov. Prepričana sta bila, da imata ustrezno vinjeto, a policist je vztrajal pri svojem. Komaj jima ga je uspelo prepričati, da kazni ni napisal, kajti zatrdila sta mu, da bosta na naslednjem bencinskem servisu kupila drugo. To sta tudi storila, a pozneje se je izkazalo, da sta imela že od začetka na svojem avtodomu ustrezno vinjeto.

Tistega nedeljskega dne ne bosta kar tako pozabila. Na počivališču sta se ustavila, da sta izpraznila odpadno vodo, pred njiju pa je zapeljalo policijsko vozilo in jima zaprlo pot. »Policist je zahteval vozniško in prometno dovoljenje, po pregledu dokumentov pa je na najino začudenje dejal, da na avtodomu nimava prave vinjete. Namesto 2A bi morala imeti vinjeto 2B,« pripoveduje Štefka, ki je bila tako kot mož presenečena nad slišanim. Z avtodomom že vrsto let potujeta po Sloveniji in tujini. Evropo sta prepotovala po dolgem in počez in nikoli nista imela težav, pravita. Tudi v Sloveniji sta že večkrat šla mimo Darsove kontrole na avtocestah, pa nikoli ni bilo težav.

Policistu s Postaje prometne policije Ljubljana bi se bolj uprla, a je po njunih besedah zatrjeval, da se je pred kratkim zakon spremenil. »V pogovoru z njim sva mu dejala, da tega nisva nikjer zasledila. Čudno se nama je tudi zdelo, da bi se sprememba zgodila sredi leta. Svetovala sva mu, naj še enkrat preveri, ali ima res prav, kajti prepričana sva bila, da najin avtodom sodi v vinjetni razred 2A,« pove naša sogovornica. A policist je vztrajal pri svojem, dodal je še, da nista edina in da je takšnih primerov veliko, predvsem so to tujci, se njegovih besed spominja Štefka, ki se je zaradi tega odločila, da gre z zgodbo v javnost. »Da ljudje zaradi neznanja policistov ne bi po krivici plačevali kazni,« poudarja.

Štefka in Jože sta se naslednji dan odpeljala na DarsGo servis v Ljubljani, kjer sta natančno opisala, kaj se jima je pripetilo. Kot pravita, so bili Darsovi uslužbenci presenečeni in niso mogli verjeti, da se to dogaja. »Prosila sva jih, naj sami odlepijo vinjeto, za katero mislijo, da ni potrebna, in pustijo tisto, ki je ustrezna. Ostala je tista, ki sva jo imela že od začetka,« pravi Štefka in dodaja, da jima je Dars pozneje tudi povrnil 220 evrov, kolikor sta odštela za nakup vinjete 2B. »Še zdaj sem vznemirjena zaradi tega. Sicer bi bilo bolje, če bi nama policist napisal kazen. Bi imela vsaj pisno dokazilo, kaj počnejo nekateri policisti.«

Z Družbe za avtoceste Republike Slovenije (Dars) so za Dolenjski list sporočili, da obžalujejo, da je imela gospa slabo izkušnjo. »Avtodomi sodijo v vinjetni razred 2A tako kot osebna vozila, kar je razvidno tudi na naši spletni strani. Sicer pa smo policijo na to že večkrat opozorili,« pojasnjujejo. Vsi avtodomi do 3,5 tone največje dovoljene mase sodijo torej v razred 2A, tisti, ki imajo največjo dovoljeno maso višjo od 3,5 tone, pa morajo uporabljati napravo DarsGo, so še dodali.

Za komentar smo se obrnili tudi na policijo, njihova zgodba pa se nekoliko razlikuje. »Policista Postaje prometne policije Ljubljana sta opravljala kontrolo prometa na počivališču Lom in pri tem opravila postopek z voznikom avtodoma. Med postopkom je policist videl, da ima voznik nameščeno vinjeto 2A, zato je vozniku svetoval, da preveri na Darsu, ali je avtodom izjema pri nakupu vinjete 2B ali ne, saj sam o tem v tistem trenutku ni bil prepričan. Pri tem mu je tudi povedal, da je, če nima prave vinjete, predpisana globa za prekršek 300 evrov. Policist se iz tega razloga tudi ni odločil za izrek globe, ampak je vozniku raje preventivno svetoval. Naslednji dan je policist tudi govoril z omenjenim voznikom in mu pojasnil, da je tudi sam naknadno preveril zakonske določbe in ugotovil, da ima nameščeno pravo vinjeto 2A,« je sporočil Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Ljubljana.

Članek je bil objavljen v 19. marca v Dolenjskem listu.

R. N.

