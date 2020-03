Dve novi smrtni žrtvi, 23 oseb potrebuje intenzivno nego

29.3.2020 | 13:30

Ljubljana - Število okuženih v Sloveniji se je povečalo na 730. Skupno so testirali 20.753 ljudi, od tega so včeraj test na novi koronavirus opravili pri 997 osebah, 46 jih je bilo pozitivnih. Včeraj sta umrla še dva, ki sta bili okužena z boleznijo covid-19, tako se je skupno število žrtev povečalo na 11, so sporočili z vlade za komuniciranje.

Povečuje se tudi število bolnikov, ki jih zaradi okužbe z novim koronavirusom potrebujejo zdravljenje v bolnišnicah. Teh je po zadnjih podatkih 101, 23 oseb pa potrebuje intenzivno nego.

Zdravniki ljudi zaradi velike obremenitve opozarjajo, naj ostanejo doma in naj se izogibajo nevarnim dejavnostim, ki niso nujno potrebna. »Še vedno prihajajo ljudje težko poškodovani, ker skačejo z jadralnimi padali, prihajajo tudi gorski kolesarji in motoristi. Razumemo in pričakujemo poškodbe oseb, ki opravljajo delo, ki je izpostavljeno tveganjem, vendar si želimo bistveno manj nepotrebnih poškodb. Moramo se zavedati, da ne gre za počitniški čas, ampak za karanteno,« je povedal vodja urgentnega kirurškega bloka Anže Kristan, je poročala STA.

Vlada bo po napovedih uradnega govorca vlade Jelka Kacina spremenila odlok o prepovedi zbiranja na javnih mestih. S tem se bo odzvala na kršitve odloka in pozive županov k zaostritvi ukrepov. Lepo vreme je namreč včeraj kljub prepovedi zbiranja na javnih površinah zaradi omejevanja širjenja okužbe z novim koronavirusom številne premamilo na plano.

