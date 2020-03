Gasilci pravočasno posredovali, da se požar ni razširil na objekt

29.3.2020 | 18:40

Foto: arhiv DL

Ob 11.23 je v Dolenjih Laknicah, občina Mokronog - Trebelno, občan požigal brežino. Požar se je razširil proti objektu. Posredovali so gasilci PGD Mokronog in pogasili ogenj na površini okoli 1000 kvadratnih metrov. Na kraju dogodka so bili tudi policisti, so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.