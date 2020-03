Iz razpokanega dimnika uhajali plameni

30.3.2020 | 07:00

Včeraj ob 17.06 uri so v naselju Vinkov Vrh, občina Žužemberk, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Zaradi vročine je na podstrešju razpokal dimnik, iz katerega so uhajali plameni. Gasilci PGD Dvor so pogasili požar, očistili dimnik ter prezračili prostore in ostali na gasilski straži.

Ob 20.53 so v Mlaki pri Kočevju, občina Kočevje, gasilci PGD Kočevje in Stara cerkev pogasili travo na površini okoli 30 kvadratnih metrov.

M. K.